Offenbach

Langsames Aufatmen nach historischem Hitzetag

Quasi im Stundentakt sind gestern die Hitzerekorde geknackt worden – das dürfte nun erstmal ein Ende haben, die politische Debatte dagegen könnte noch anhalten. Es bleibt zwar auch heute vielerorts in Deutschland hochsommerlich, voraussichtlich soll es aber nicht mehr ganz so heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst prognostizierte. Am heißesten war es gestern in Lingen: Die Stadt im Emsland stellt nun – zumindest nach vorläufigen Angaben – den deutschen Hitzerekord mit 42,6 Grad.