Tankstellen für Wasserstoffautos sind weiterhin Mangelware. Aber der Mangel nimmt ab, zumindest etwas.

SP-X/München. Die Zahl der weltweit vorhandenen Wasserstofftankstellen nimmt zu. Im vergangenen Jahr sind 83 neue dazugekommen, so dass die Gesamtzahl auf insgesamt 432 Tankstellen gestiegen ist. Davon waren 330 öffentlich zugänglich. Für weitere 226 Tankstellen bestehen konkrete Planungen, listet das Beratungsunternehmen Ludwig-Bölkow-Systemtechnik auf.

2019 wurden 36 Wasserstofftankstellen in Europa neu eröffnet, 38 in Asien, 8 in Nordamerika und eine im arabischen Raum. Zum Jahresende 2019 gab es in Deutschland 87 Wasserstofftankstellen, ein Plus von 22. Den zweiten Platz in Europa nimmt Frankreich mit 26 Tankstellen ein. In Asien sind 178 Tankstellen in Betrieb, davon 114 in Japan und 22 in Korea. In Nordamerika sind 74 Tankstellen verzeichnet, das Gros (48) befindet sich in Kalifornien.

Im Vergleich dazu weist der deutsche Mineralölwirtschaftsverband für das vergangene Jahr rund 14.500 herkömmliche Tankstellen für das Gebiet der Bundesrepublik aus.

Elfriede Munsch/SP-X