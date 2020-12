SP-X/Wien. Den im Sommer in der Leichtkraftrad-Klasse eingeführten E-Scooter EK3 bietet Zweiradspezialist Horwin ab Januar 2021 unter der Modellbezeichnung EK1 und EK1 Light auch in der Kleinkraftrad- und Mofa-Klasse an. In beiden Fällen kommt ein 3 kW/4 PS starker E-Motor zum Einsatz, der auf 25 beziehungsweise 45 km/h beschleunigt. Zu Preisen ab rund 2.600 Euro bieten EK1 und EK1 Light 70 beziehungsweis 80 Kilometer Reichweite. Für 300 Euro Aufpreis gibt es mehr Akkuleistung für 120 respektive 140 Kilometer. Zum Vergleich: Der rund 4.300 Euro teure EK3 leistet 7 kW/10 PS und fährt bis 95 km/h schnell und 100 Kilometer weit.

Mario Hommen/SP-X