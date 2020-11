Langlauf-Siege für Svahn und Valnes – Deutsche abgeschlagen

Bei den Männern komplettierten hinter Valnes seine Landsmänner Johannes Kläbo und Emil Iversen das Podium. In der Frauen-Konkurrenz gab es ebenfalls einen Dreifacherfolg, dort aber für Schweden: Svahn setzte sich im Finale vor Maja Dahlqvist und Jonna Sundling durch.

Die deutschen Langläufer spielten zum Start in den heiß ersehnten Heim-WM-Winter wie erwartet keine große Rolle. Bei den Frauen landete Katharina Hennig als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) auf dem 35. Rang. Auch die Männer sprinteten an den Punkten vorbei, Sebastian Eisenlauer belegte Platz 36. Am Samstag und Sonntag stehen in Ruka weitere Rennen auf dem Programm, dann über die Langstrecke.

© dpa-infocom, dpa:201127-99-488647/3