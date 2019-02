Das deutsche Langlauf-Team geht mit einem Quartett um Hoffnungsträgerin Katharina Hennig in das 10-Kilometer-Rennen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld.

Neben Hennig werden bei dem Wettkampf in der klassischen Technik am Dienstag (15.00 Uhr/ARD und Eurosport) auch Pia Fink, Laura Gimmler und Sandra Ringwald, die im Teamsprint am Sonntag mit Victoria Carl Rang sechs belegt hatte, an den Start ...