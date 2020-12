Langläuferin Hennig Elfte in Davos – Brennan siegt erneut

Katharina Hennig ist beim Weltcup der Skilangläuferinnen in Davos knapp an einem Top-10-Platz vorbeigeschrammt. Die 24-Jährige belegte im Freistilrennen über zehn Kilometer den elften Rang und war damit die beste Deutsche.

1,6 Sekunden trennten Hennig am Ende von Rang zehn und der Tschechin Katerina Razymova. Allerdings fehlten in der Schweiz auch die starken Norwegerinnen, Schwedinnen und Finninnen. Den Sieg sicherte sich wie schon im Sprint am Vortag die Amerikanerin Rosie Brennan. Zweite wurde die Russin Julia Stupak vor Hailey Swirbul aus den USA.

Pia Fink (20.), Julia Preussger (21.) und Sofie Krehl (29.) holten für das Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder ebenfalls noch Weltcup-Punkte. Tags zuvor waren die besten deutschen Langläuferinnen im Freistil-Sprint im Viertelfinale ausgeschieden.

Norwegen hatte zuletzt als erste Top-Nation angekündigt, die Stationen in der Schweiz und kommende Woche in Dresden aufgrund der Corona-Pandemie auszulassen. Kurz darauf hatten auch Schweden und Finnland mit Absagen nachgezogen.

