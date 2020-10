Langjähriger NFL-Cheftrainer der Houston Texans freigestellt

Der 50 Jahre alte O'Brien war seit 2014 bei den Texans. Für Aufsehen sorgte er in der Saisonpause damit, Star-Receiver DeAndre Hopkins in einem Tauschgeschäft gehen zu lassen – ohne annähernd gleichwertigen Ersatz dafür zu bekommen. Das Team um Deshaun Watson war in der vergangenen Saison in den Playoffs trotz einer 17:0-Führung am späteren Champion Kansas City Chiefs gescheitert. Interimstrainer der Texans ist nun Romeo Crennel.

