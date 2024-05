Langjährige kommunalpolitische Erfahrung

Bernd Vogt ist 65 Jahre alt, in Rüdesheim geboren und in seiner Heimatstadt Kaub groß geworden. Er ist seit 34 Jahren verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und Großvater eines Enkelkindes. Der Friseurmeister tritt als Einzelbewerber an, wird dabei aber von der SPD, deren Mitglied er ist, unterstützt.