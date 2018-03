Land-Team setzt auf Porsche und einen Stern

Kein Teaser vorhanden

Großes Programm für die Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport. Mit vier Porsche 911 tritt das Team von Wolfgang Land im Deutschen Porsche Carrera-Cup an. Mit dem Mercedes SLS AMG GT3 (Bildmitte) kämpfen der Wipperfürther Stefan Eilentropp und Christian Land um Siege in der Serie der DMV-Touring-Car-Challenge um gute Platzierungen. Foto: Jürgen Augst

Deutscher Carrera-Cup ruft

Im Deutschen Porsche-Carrera-Cup (PCC), der auch in diesem Jahr im Rahmen der DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) seinen Platz hat, startet das heimische Team gleich mit vier Fahrzeugen. Die Neuerungen der PCC-Organisation machen nicht nur neugierig, sondern versprechen den Teams und Fahrern neun spannende Rennwochenenden: So dürfen sich die Fans an jedem Wochenende – mit Ausnahme des Laufs im Rahmenprogramm des legendären 24-Stunden-Rennens am Nürburgring – auf zwei Wertungsläufe pro Wochenende freuen. Das erste Rennen (60 km) wird jeweils am Samstag ausgetragen; das zweite folgt dann am Sonntagmorgen (ca. 80 km). Mit der Einführung von zwei Sonderwertungen wird der Cup zudem noch spannender: Neu sind eine Rookie-Wertung für Cup-Neulinge bis 25 Jahre und eine B-Wertung für Amateurfahrer.

Der niederländische Land-Pilot Jaap van Lagen wird in der A-Wertung alles daran setzen, seinen sechsten Gesamtrang von 2011 zu verbessern. In der B-Wertung starten in Harrie Kolen, Hoevert Vos und Wolf Nathan gleich drei weitere Piloten aus dem Nachbarland unter Land-Flagge. Während Harrie Kolen und Hoevert Vos im Vorjahr ihre Rennleidenschaft auf BMW auslebten und ihre erste Saison auf einem Porsche-Cup-Fahrzeug Baujahr 2011 bestreiten, freut sich Wolf Nathan auf seine ersten Kilometer mit dem Cup-Carrera des Modelljahrs 2012. Saisonstart ist am 28./29. April beim DTM-Auftakt in Hockenheim.

Neueinstieg in die DMV-TCC

Erstmals in der Firmengeschichte bereitet Land-Motorsport einen "Stern" für den Renneinsatz vor. Unter der "Land-Flagge" fährt ein Mercedes SLS AMG GT 3 mit der Startnummer 69 in der DMV-TCC (DMV-Touring-Car-Challenge). Zum Auftakt am Nürburgring sicherte sich Christian Land neben der Pole Position Gesamtrang zwei und den Klassensieg; Stefan Eilentropp (Wipperfürth) belegte im zweiten Rennen Rang 15. Insgesamt werden in diesem Jahr an acht Rennwochenenden auf sechs europäischen Strecken je zwei Rennläufe ausgetragen. jogi