Landrat sieht wunderbare Ergänzung der Kita-Landschaft

So äußert sich Landrat Achim Schwickert auf Anfrage unserer Zeitung zu dem Projekt: „Der Westerwaldkreis hat in den letzten Jahren viel dafür getan, um den bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung stetig voranzutreiben.

Angebote wurden sowohl qualitativ als auch quantitativ umfassend weiterentwickelt, damit sich Eltern und Kinder in unserem Landkreis wohlfühlen. Beim Waldkindergarten handelt es sich um ein Konzept, das es bislang im Westerwaldkreis so noch nicht gab und das unsere Kita-Landschaft wunderbar ergänzt. Durch das pädagogische Format werden Bewegung und Sinneswahrnehmungen, soziale Interaktion und vor allem das Umweltbewusstsein gefördert. Besonders hervorzuheben ist die private Initiative, die hinter diesem Projekt steht. Unser Jugendamt hat das Engagement des Vereins Wald- und Naturkindergarten Wäller Waldwichtel gern unterstützt und wir sind sehr froh darüber, dass mit der Eröffnung 20 weitere Kindergartenplätze im Westerwaldkreis zur Verfügung stehen. Diese zusätzlichen Plätze in Eitelborn helfen, den Rechtsanspruch zu erfüllen, wobei die Nutzung nicht auf Kinder des Ortes begrenzt ist.“