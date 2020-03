Prüm/Mainz

Aus Sorge um die Gesundheit der Mitarbeiter und Kunden hat der Landesverband der Friseure die Schließung aller Salons in Rheinland-Pfalz für vorerst zwei Wochen gefordert. „Wir erwarten von unserer Landesregierung eine klare und zumindest für Rheinland-Pfalz gleichlautende Rechtslage“, heißt es in einem Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer.