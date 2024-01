Landespreis für soziales Bürgerengagement

Der hessische Sozialminister Kai Klose (CDU) hat auch in diesem Jahr die Landesauszeichnung für soziales Bürgerengagement vergeben – unter anderem an das Anonyme Sorgentelefon Limburg. Karin Denzer, seit 32 Jahren im Team des Sorgentelefons, berichtete bei der Preisverleihung in Wiesbaden von ihrer Arbeit und von der Geschichte des Anonymen Sorgentelefons Limburg. Dass es vor nunmehr 41 Jahren als ein Bereich der Jugend- und Drogenberatung Limburg e. V. gegründet wurde und zunächst als Anlaufstelle für Angehörige und Freunde im Umfeld von Suchterkrankten gedacht war.