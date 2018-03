Laktoseintoleranz: Milch aus Mandeln oder Kokos als Alternative

Überzeugte Vegetarier und Menschen mit Laktoseintoleranz suchen oft nach Alternativen zu tierischer Milch. Während sich Sojamilch bereits etabliert hat, kommen immer mehr neue Sorten auf den Markt.

Wer Kuhmilch nicht verträgt, muss nicht komplett verzichten. Neben Sojamilch etablieren sich auch Mandel- und Kokosmilch als Alternative.

Foto: Bernd Schoelzchen – DPA

Milch aus Mandeln, Kokosnüssen oder Getreide eignet sich als Alternative für Menschen mit Laktoseintoleranz. Wer Milchzucker nicht vertrage oder auf tierische Produkte generell verzichten wolle, könne auf diese pflanzlichen Möglichkeiten zurückgreifen, erklärt der Vegetarierbund Deutschland in Berlin. Die am weitesten verbreitete Alternative sei bisher Sojamilch.

Sojamilch kann, genauso wie Kuhmilch, zu Joghurt, Schlagsahne und anderen Produkten verarbeitet werden. Sie enthält viele Proteine, wenig Fett und Cholesterin. Getreidemilch aus Reis, Hafer, Dinkel, Roggen oder Einkorn hat dem Vegetarierbund zufolge ähnlich viele Vitamine und Mineralstoffe wie Kuhmilch. Der Vorteil der Getreideprodukte sei außerdem, dass ihre Herstellung die Umwelt weniger belaste als die Produktion von Kuhmilch und der Transport von Sojabohnen.

Kokosmilch wird vor allem für Reisgerichte und Süßspeisen verwendet. Sie hat einen hohen Fettgehalt. Mandelmilch können Verbraucher laut Vegetarierbund selbst herstellen, indem sie gequollene, blanchierte und geschälte Mandeln mit Wasser gemischt in einem Mixer zerkleinern. Alternativ könnten Konsumenten auch Mandelmus in Wasser auflösen. Der Geschmack erinnere an flüssiges Marzipan.