Lakers und Bucks revanchieren sich für Auftaktpleite

Die Titelfavoriten in der NBA haben nach den Schwierigkeiten zum Auftakt in die Playoffs mit souveränen Siegen ausgeglichen.

Die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo bezwangen die Orlando Magic 111:96. Noch deutlicher fiel die Revanche der Los Angeles Lakers mit NBA-Superstar LeBron James gegen die Portland Trail Blazers aus. Das nach den Bucks beste Team der Hauptrunde kam gegen das zuletzt so starke Ensemble aus Oregon zu einem 111:88.

Die gute Leistung von Dennis Schröder konnte die zweite Niederlage für die Oklahoma City Thunder in den Playoffs dagegen nicht verhindern. Der Basketball-Nationalspieler kam gegen die Houston Rockets zwar auf 13 Punkte, 5 Rebounds und 5 Vorlagen, musste sich aber dennoch mit einer 98:111-Niederlage für seine Mannschaft abfinden. In der Serie liegen die Thunder nun 0:2 zurück. Wie die Rockets liegen auch die Miami Heat nach dem 109:100 gegen die Indiana Pacers in ihrer Serie mit zwei Siegen vorne. Wer zuerst vier Siege hat, kommt in die zweite Runde der Playoffs.

