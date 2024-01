Plus Lahnstein Lahnsteiner Tollitäten haben Karneval im Blut: Mari I. und Marco I. regieren Auch dieses Jahr wird die Stadt von zwei Tollitäten regiert, die schon lange im Karneval aktiv sind: Prinz Marco I. „von der geselligen 24er-Schar in ihrem 100. Jubeljahr“ (Marco Reiländer) und Lahno-Rhenania Mari I. (Marie Back). Von Dirk Förger

Der am 20. März 1980 geborene Marco Reiländer absolvierte nach seiner Schulzeit eine Lehre zum Kraftfahrzeugmechaniker in einem Autohaus. Nach bestandener Meisterprüfung entschied er sich einige Jahre später für eine Weiterbildung zum Gutachter für Kraftfahrzeugschäden und Kfz-Bewertungen. Seit 2011 ist er bei einer Versicherung beschäftigt. An seinem 18. Geburtstag wurde ...