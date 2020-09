Am Freitag, den 04.09.2020, um 22:57 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Lahnstein über einen Verkehrsunfall in Lahnstein in der Dr. Max-Otto-Bruker-Straße informiert. Vor Ort gaben die Zeugen an, dass ein PKW-Fahrer dort mehrfach unsicher im Bereich eines Parkplatzes rangiert habe, dort über eine Hecke gefahren sei und im Anschluss mit einem dünnen Baum kollidiert sei.

Lahnstein (ots). Am Freitag, den 04.09.2020, um 22:57 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Lahnstein über einen Verkehrsunfall in Lahnstein in der Dr.-Max-Otto-Bruker-Straße informiert. Vor Ort gaben die Zeugen an, dass ein PKW-Fahrer dort mehrfach unsicher im Bereich eines Parkplatzes rangiert habe, dort über eine Hecke gefahren sei und im Anschluss mit einem dünnen Baum kollidiert sei. Nach weiteren Fahrmanövern auf dem Parkplatz sei der Fahrer dann erneut über eine Hecke und gegen das Fahrzeug eines Zeugen gefahren. Glücklicherweise kam es dabei nur zu Sachschäden.



Der Fahrzeugführer wies nach einem Atemalkoholtest eine deutliche Alkoholisierung auf. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.



