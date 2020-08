Am Montagabend (24.08. ), gegen 20.40 Uhr, kam es in der Adolfstraße in Höhe des Anwesens Nr. 43 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher entfernte, ohne sich um den vom ihm angerichteten Schaden zu kümmern.

Lahnstein (ots). Am Montagabend (24.08.), gegen 20.40 Uhr, kam es in der Adolfstraße in Höhe des Anwesens Nr.43 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher entfernte, ohne sich um den vom ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Der bislang Unbekannte stieß beim Ausparken gegen den hinter ihm stehenden VW Tiguan und beschädigte dessen Frontschürze. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein dunkles Fahrzeug mit KO-Kennzeichen gehandelt haben. Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Lahnstein, Tel. 02621/9130, in Verbindung zu setzen.



