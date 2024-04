Neuss

EURO 2024

Lagezentrum in NRW steuert Sicherheitslage bei EM

Von dpa

i Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat das International Police Cooperation Center (IPCC) für die Fußball-EM in Neuss besucht. Foto: Sascha Thelen/dpa

Die Fußball-EM in Deutschland wird mit Blick auf die Sicherheit für die Polizei eine ganz besondere Herausforderung. In einer Zentrale in NRW sollen alle Fäden zusammenlaufen.