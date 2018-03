Lagenschwimmerin Michalak EM-Vierte

Theresa Michalak ist bei den Europameisterschaften über 200 Meter Lagen auf Platz vier geschwommen und hat die Olympia-Norm erfüllt.

Theresa Michalak schaffte die Olympia-Norm.

Foto: Marius Becker – DPA

Die 20-Jährige aus Halle/Saale blieb in Debrecen in 2:12,26 Minuten knapp unter der London-Richtzeit (2:12,37). Das Rennen gewann die Ungarin Katinka Hosszu in 2:10,84 vor ihrer Teamkollegin Evelyn Veraszto. Die Schwedin Stina Gardell wurde Dritte. Alexandra Wenk wurde in 2:14,95 Siebte.