Lässig und leise – E-Choppers SR

SP-X/Oberiberg/Schweiz. Elektrische Antriebstechnik erlaubt größere Spielräume beim Design. Das hat sich die in der Schweiz beheimatete Motorradschmiede E-Choppers mit ihrem Elektro-Chopper SR zunutze gemacht, der ab sofort auch bestellbar ist.

Statt einen chromglänzenden V2-Motor unverkleidet zur Schau zu stellen, bleibt die Antriebstechnik der SR hinter einer wuchtigen Verkleidung verborgen, die lediglich Teile des tragenden Stahlrohrrahmens freigibt. Für die Customizer-Optik sorgen unter anderem eine lange und flachstehende Telegabel, ein ausladender Lenker oder der tiefliegende Sattel. Zudem steht die SR auf Speichenrädern mit einem breiten 240er-Reifen am Hinterrad. Abgesehen von den Speichen und den grau lackierten Verkleidungsteilen sind nahezu alle anderen sichtbaren Bauteile in Hochglanzschwarz gehalten.

Für Vortrieb sorgt ein 44 kW/59 PS sowie 109 Newtonmeter starker E-Motor, der seine Leistung direkt ohne Umweg über ein Getriebe per Riemen ans Hinterrad leitet. Das rund 260 Kilogramm schwere Bike soll damit den Sprint auf 100 km/h in gut 3 Sekunden sowie maximal 135 km/h erreichen. Die SR kann mit einer Dauerleistung von 11 kW/15 PS auch als 125er zugelassen und somit von Inhabern des A1-Führerscheins gefahren werden. Den verkleideten Hohlraum in der Rahmenkonstruktion füllt vornehmlich die 14,4 kWh große Batterie aus. Laut E-Choppers sind damit innerorts 280 und auf der Autobahn 140 Kilometer Reichweite drin. An 230-Volt-Haushaltsstrom dauert der Ladevorgang fast 10 Stunden.

Für die SR gibt E-Choppers einen Preis von 66.666 Schweizer Franken an, was umgerechnet rund 63.400 Euro entspricht. Es handelt sich um einen Basispreis. Hat der Kunde Sonderwünsche, dürfte es teurer werden.

Mario Hommen/SP-X