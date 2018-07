Längste Fingernägel der Welt sind abgeschnitten

New York

Die längsten Fingernägel der Welt sind abgeschnitten: Der 82-jährige Inder Shridhar Chillal präsentierte die fünf Fingernägel, die 66 Jahre lang an seiner linken Hand auf je knapp 200 Zentimeter angewachsen waren, in einem Kuriositätenmuseum am New Yorker Times Square, wo sie nun permanent in einer Vitrine gezeigt werden sollen. „Ich habe 66 Jahre lang für meine Fingernägel gelebt“, sagte Chillal mit Übersetzungshilfe von seiner Enkelin. „Jetzt bin ich sehr froh, dass alle sie sehen können.“