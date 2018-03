Länderchampionat beim CSI: Nur Barbara Roth und Cody erlauben sich keine Fehler

Kein Teaser vorhanden

Makelloser Auftritt: Barbara Roth hatte von Beginn an ein gutes Gefühl – und sie irrte sich nicht. Mit Cody drückte sie dem Länderchampionat beim Hachenburger CSI ihren Stempel auf. Foto: Julia Rau

Bei der Auftaktprüfung und der zweiten Prüfung waren sich Sebastian Haas (Bad Homburg) und Marvin Ackermann (Ettringen) einig: Haas mit Chiara auf Platz eins, Ackermann mit Cordiano auf zwei. Beide hatten samstags nach dem Normalparcours mit 8 und 16 Fehlerpunkten bereits Feierabend. Qualifiziert für die Siegerrunde waren neben den beiden fehlerfreien Barbara Roth und Nicole Jost (Haiger-Rodenbach) auch die vier schnellsten Vier-Fehler-Ritte. Marco Schmorleiz aus Mayen sammelte mit Baladine du Rouet bis zum dritten Sprung in der Siegerrunde bereits acht Fehlerpunkte und verzichtete angesichts von zwölf Zählern und sommerlicher Hitze auf die Fortsetzung des Parcours.

Der Prümer Michael Wittschier setzte mit 37,41 Sekunden den Maßstab in zeitlicher Hinsicht, blieb auch fehlerfrei, hatte jedoch vier Fehlerpunkte aus dem Normalparcours mitgebracht.

Barbara Roth kümmerte sich nicht um die Zeit, wählte weite Wege. "Der kann auch schneller", sagte sie über ihren siebenjährigen Cody. "Aber der wird langsam aufgebaut, damit ich lange Spaß an ihm habe." Der gekörte Hengst trug seinen Teil bei, blieb in 41,26 Sekunden wie auch in der Auftaktprüfung am Donnerstag fehlerfrei. "Zweimal null, darüber habe ich mich gefreut, bevor ich wusste, dass es zum Sieg reichen würde", so Roth, die Vierte der Landesmeisterschaft dieses Jahres in Montabaur-Horressen. Dort ging Cody sein erstes schweres Springen, das er auch gleich gewann. "Hätte ich in Horressen statt bei den Senioren bei den Amazonen gemeldet", so die Reiterin, "wäre ich bei seinen Ergebnissen Landesmeisterin geworden."

Da die beiden folgenden Reiter wiederum mit vier Fehlerpunkten aus dem ersten Umlauf belastet waren, konnte Roth nur noch von Nicole Jost gefährdet werden. Zuvor zeigte jedoch der Diezer Tristan Caspari, dass sieben Sprünge noch schneller zu überwinden waren und schob sich mit Quantus As in 37,38 Sekunden vor Wittschier. Jost als letzte Starterin legte ein ordentliches Tempo vor mit Low Budget und kassierte bereits am zweiten Sprung den Abwurf, der sie auf Rang fünf zurückwarf.

Aus den rheinland-pfälzischen D-Kader-Springern mischten vier Reiter mit. Die 18-jährige Julia Glunz (Montabaur-Horressen) aus dem Junioren-Kader zeigte einen dem sehr ruhigen Temperament ihres Avellino geschuldeten eher gemächlichen Ritt. Unter den Augen von Landestrainer Hans-Josef Gemein zeigte die Amazone in einem nichtsdestotrotz ansehnlichen Ritt zwei Flüchtigkeitsfehler, die prompt zu Abwürfen führten. "Ich bin relativ zufrieden. Tempo und Rhythmus waren jedenfalls gut."

Aus dem D-Kader der jungen Reiter (bis 21 Jahre) waren drei weitere Starter mit dabei. Christian Brühl (Reckershausen) und Julia Dittmann (Kalenborner Höhe) kamen über den Normalparcours nicht hinaus. Frederike Hartung (RSV Rheinhessen-Mitte) erstritt sich mit Latin Lover in ihrer letzen Saison unter den jungen Reitern trotz vier Fehlern im ersten Umlauf nach einer fehlerfreien Runde in der Siegerrunde einen beachtlichen vierten Platz unter den Reitern, unter denen sie sich in naher Zukunft behaupten muss.

Von unserer Mitarbeiterin Ute Lisges