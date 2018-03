Länder und Kommunen befürchten Steuerausfälle

Aus unserem Archiv

Berlin

Länder und Kommunen warnen angesichts der schwarz-gelben Pläne für Steuererleichterungen vor drastischen Ausfällen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund lehnt eine voreilige Steuerentlastung auch wegen der hohen Schuldenlast ab. Insbesondere die Sozialausgaben belasteten die Städte und Gemeinden ohnehin enorm, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der «Rheinpfalz am Sonntag». Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zeigte sich in der «Bild am Sonntag» «etwas unglücklich» über die öffentliche Debatte. Es gebe keine großen Spielräume für Steuersenkungen.