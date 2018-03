Aus unserem Archiv

Berlin

Lady Gaga, Robbie Williams, Depeche Mode, Silbermond und Nena sind dieses Jahr für den Echo nominiert. Der deutsche Musikpreis wird am 4. März in Berlin verliehen. Im Showprogramm treten Jan Delay und Sade auf, die dort ihr Comeback feiern will, teilte die ARD mit, von der die Show übertragen wird. Weitere Stars auf der Bühne sollen folgen. Moderatoren sind wie bei der Sendung «Unser Star für Oslo» Sabine Heinrich und Matthias Opdenhövel.