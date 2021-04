L.A.-Derby in der NBA: Lakers chancenlos gegen Clippers

Im achten Spiel ohne die verletzten Stars LeBron James und Anthony Davis gab es ein 86:104 für die von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder angeführten Lakers. So wenig Punkte gab es zuvor noch nicht in dieser Saison, auch die 16 Vorlagen waren ein Tiefstwert. Die meisten hatte Schröder mit sieben Assists, er kam aber auch nur auf acht Punkte.

„Wir haben gut genug verteidigt, um ein Spiel zu gewinnen – aber wir müssen in der Offensive besser werden“, sagte Lakers-Trainer Frank Vogel nach der 19. Niederlage der Saison und der verpassten Chance, in der Western Conference an den Clippers vorbeizuziehen.

Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen neun Partien hat der Titelverteidiger nur noch wenig Vorsprung auf die Portland Trail Blazers und muss inzwischen sogar aufpassen, nicht aus den Top sechs zu rutschen und damit die direkte Qualifikation für die Playoffs zu verpassen. „Wir schauen nicht auf den Tabellenstand, nur auf das nächstes Spiel“, sagte Vogel. „Es gibt keine Entschuldigungen. Die Spieler, die spielen, sind gut genug um den Job zu erledigen. So einfach ist das.“

In einem Duell der Eastern Conference holten die Chicago Bulls mit Daniel Theis einen Sieg gegen das Topteam der Brooklyn Nets. Beim 115:107-Heimsieg kam Theis von der Bank und erzielte zehn Punkte. Die Philadelphia 76ers kassierten die 16. Niederlage der Saison und unterlagen den Memphis Grizzlies unerwartet mit 100:116. An der Spitze änderte sich daher nichts. Für die Boston Celtics gab es den zweiten Sieg in Serie und ein 116:86 gegen die Charlotte Hornets. Moritz Wagner spielte knapp neun Minuten.

