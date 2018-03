LA Kings stehen als erstes Team im Stanley-Cup-Finale

Die Los Angeles Kings haben als erstes Team die Finalserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erreicht. Die Kalifornier gewannen bei den Phoenix Coyotes 4:3 nach Verlängerung und kämpfen damit erstmals seit 1993 wieder um den begehrten Stanley Cup.

Foto: Larry W. Smith – DPA

Vor 19 Jahren standen die Kings mit Eishockey-Legende Wayne Gretzky zum bislang einzigen Mal in den Finals, wo sie den Montreal Canadiens unterlagen.

In den diesjährigen Endspielen treffen die Kings, die die Best-of-Seven-Serie gegen Phoenix mit 4:1 gewannen, auf den Sieger des zweiten Halbfinales zwischen den New York Rangers und den New Jersey Devils.

Vor 17 148 Zuschauern in Glendale wurde Dustin Penner zum Matchwinner, als er in der 18. Minute der Verlängerung nach einem Gestochere das entscheidende Tor erzielte. Los Angeles hat in den West-Playoffs damit die besten drei Teams der Vorrunde – Vancouver, St. Louis und Phoenix – ausgeschaltet. Dabei waren die Kings als Achtplatzierte gerade so in die K.o.-Phase gerutscht.