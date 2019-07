Berlin

Kurznachrichtendienst Twitter für eine Stunde gestört

Beim Kurznachrichtendienst Twitter hat es wieder eine größere Störung gegeben. Für viele Nutzer waren die Kurznachrichten nicht erreichbar. Eine Live-Weltkarte der Webseite „allestörungen.de“ zeigte zeitweise, dass vor allem Nutzer in Mittel- und Westeuropa, in den USA, Brasilien und Japan Störungen meldeten. Nach rund einer Stunde erklärte Twitter, das System laufe wieder. Erst in der vorigen Woche waren zeitweise technische Störungen bei Twitter, Facebook, Instagram und Whatsapp aufgetreten.