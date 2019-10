Wuppertal

Opera Swim Classics Wuppertal

Kurzbahn: Leonie Beck schwimmt 1500-Meter-Weltjahresbestzeit

Leonie Beck ist eine Weltjahresbestzeit über 1500 Meter auf der Kurzbahn geschwommen. Die 22 Jahre alte Sportlerin aus Würzburg schlug bei den Opera Swim Classics in Wuppertal in 15:40,05 Minuten an.