Aus unserem Archiv

Gelsenkirchen

Der FC Schalke 04 ist mit einem Sieg in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Königsblauen setzten sich gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 durch. Kevin Kuranyi erzielte in der Schalker Arena in der 48. Minute den entscheidenden Treffer.