Mannheim

20.000 Volt Spannung

Kupferdieb erleidet Stromschlag – schwer verletzt

Von dpa

i An einer intelligenten Umspannstation der Netze BW ist ein Hinweisschild angebracht, auf dem steht „Hochspannung Lebensgefahr“. (zu dpa: «Kupferdieb erleidet Stromschlag - schwer verletzt») Foto: Uli Deck/DPA

Plötzlich fiel im Mannheimer Hafen in der Nacht der Strom aus. In einer Trafostation finden Mitarbeiter einen Mann schwer verletzt am Boden. Doch was wollte der Mann dort?