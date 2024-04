Plus Heimbach-Weis Kunst, Kultur und Literatur: Der Dreifaltigkeitskapelle Weis soll neues Leben eingehaucht werden Von Regine Siedlaczek i Freuen sich auf das neue Format: Gemeinsam wollen Menia Ohrem (von links), Ute Hartmann und Klaus Mäurer die Dreifaltigkeitskapelle in Heimbach-Weis mit neuem Leben füllen. Foto: Regine Siedlaczek Mit Musik, Kunst und Literatur möchte die Theatergruppe Inflagranti aus Heimbach-Weis mit einer neuen Veranstaltungsreihe wieder Leben einhauchen. Lesezeit: 2 Minuten

Seit 300 Jahren ist sie ein Treffpunkt für Gläubige und Bürger, ein Ort, wo Menschen nicht nur zum Gebet zusammenkommen: Die Rede ist von der Dreifaltigkeitskapelle in Heimbach-Weis. In den vergangenen Jahren wurde es allerdings zunehmend still in dem kleinen Gotteshaus im Herzen des Stadtteils. Das soll sich aber nun ändern, ...