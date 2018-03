Kulturminister würdigt Projekt Stolperstein: "Wichtig, dass wir uns an die Schrecken des NS-Regimes erinnern"

Aus unserem Archiv

111 Stolpersteine hat der Kölner Künstler Gunter Demnig bislang in den Straßen von Koblenz verlegt. Sie erinnern an die Schicksale von Opfern des Nationalsozialismus. Anlässlich des Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus besuchte der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf am Samstag zusammen mit Vertretern der Christlich-Jüdischen Gesellschaft für Brüderlichkeit Koblenz, des Fördervereins Mahnmal und des Freundschaftskreises Koblenz-Petah Tikva Orte, an denen Stolpersteine verlegt sind.