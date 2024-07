Das undatierte Bild zeigt eine Szene aus der neuen Joyn-Serie «Der Upir» (Arbeitstitel). Zu sehen sind Fahri Yardım (l) in der Rolle des Eddie und Rocko Schamoni (r) in der Rolle des Vampirs Igor. Die Serie mit dem Arbeitstitel der «Der Upir» entsteht in Berlin für die Streaming-Plattform Joyn. (zu dpa: «Kult-Sänger Rocko Schamoni ist jetzt ein Untoter») Foto: Christoph Köstlin/DPA