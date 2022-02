Kugelstoßerin Schwanitz hört überraschend auf

„Das war mein letzter Wettkampf heute“, sagte die 36 Jahre alte Ex-Weltmeisterin in Leipzig nur wenige Minuten nach ihrem abschließenden Versuch, vergoss einige Tränen und begab sich noch auf eine Ehrenrunde. Mit 18,49 Metern gelang Schwanitz zum Abschluss eine Saisonbestleistung.

Wegen verschiedener Beschwerden hatte die frühere Europameisterin noch Trainingsrückstand und letztlich keine Chance auf ihren siebten Meistertitel unter dem Hallendach. Ihr Plan sei eigentlich gewesen, noch bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad in drei Wochen anzutreten, erklärte die Mutter von Zwillingen. Das ist nun allerdings nicht mehr möglich. Die 1600 Zuschauer verabschiedeten sie mit viel Applaus.

„Alles ist endlich“, sagte Schwanitz. Sie habe entschieden, dass sie den Weg für andere freimachen müsse, erklärte Schwanitz in der ARD und fügte hinzu: „Ich habe ein Angebot bekommen, dem ich nicht widerstehen kann.“ Sie wird bei der Bundeswehr bleiben, Ausbilderin werden und „andere zum Sport motivieren“.

Ihren ersten Meistertitel in der Halle holte sich die Olympia-Achte Sara Gambetta vom SV Halle mit der persönlichen Bestleistung von 19,05 Metern. Zweite wurde mit 18,54 Metern Katharina Maisch, die wie Schwanitz für den LV 90 Erzgebirge antritt.

Nächster Titel für Dreispringer Heß

Dreispringer Max Heß sicherte sich zum sechsten Mal den deutschen Meistertitel in der Halle. Dem einstigen Europameister genügten unterdurchschnittliche 16,05 Meter zum Erfolg. Der 25 Jahre alte Chemnitzer hat seit 2016 mit Ausnahme des Jahres 2020 stets bei den nationalen Hallen-Titelkämpfen in der Leichtathletik gewonnen.

Die Norm für die Weltmeisterschaften in drei Wochen in Belgrad liegt bei 17,10 Metern. Heß schaffte bisher in diesem Winter 16,76 Meter und hat auch damit gute Chancen auf einen WM-Start. „Es steht ganz viel noch an. Ich wollte nicht ganz so viel Risiko gehen“, sagte Heß.

