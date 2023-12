Künstlich intelligent und empathisch – MBUX Virtual Assistant

Mercedes verpasst dem Sprachassistenten mehr Intelligenz Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. Mercedes will seinen Sprachassistenten auf die nächste Evolutionsstufe heben. Auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas stellt der Autohersteller Anfang 2024 den MBUX Virtual Assistant vor, der dank künstlicher Intelligenz zu natürlicher Interaktion mit menschlichen Insassen fähig sein soll. Der digitale Helfer wird dabei vom individuellen Fahrstil und der persönlichen Stimmung des Fahrers beeinflusst, mit Hilfe einer leistungsfähigen Grafik-Engine aus dem Gaming-Bereich soll er im Infotainmentsystem anders als der bisherige „Hey Mercedes“-Sprachassistent auch visualisiert werden. Angaben zur Serieneinführung der auf dem neuen Betriebssystem MB.OS basierenden Technik macht Mercedes nicht, die Premiere könnte aber bereits in den neuen MMA-Elektromodellen der Marke erfolgen, die ab 2024 starten.

Holger Holzer/SP-X