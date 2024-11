Wolf Biermann, Liedermacher und Lyriker, sitzt am Rande eines Interviews. (zu dpa: «Künstler singen Wolf Biermanns «Lieder für jetzt»»)

Wolf Biermann, Liedermacher und Lyriker, sitzt am Rande eines Interviews. (zu dpa: «Künstler singen Wolf Biermanns «Lieder für jetzt»») Foto: Georg Wendt/DPA

Hamburg (dpa). Zum 88. Geburtstag von Wolf Biermann am 15. November erscheint ein Coveralbum mit 22 Liedern. Es heißt «Wolf Biermann re:imagined – Lieder für jetzt!». Jüngere Künstler singen Klassiker und weniger bekannte Titel des ehemaligen DDR-Oppositionellen. In einem Ergänzungsalbum steuert der in Hamburg lebende Liedermacher mehrere Variationen seines vielleicht bekanntesten Liedes «Ermutigung» bei.

Der Hamburger Musikverlag Clouds Hill bietet das Coveralbum einzeln und in einer Box im Retro-Design an, zu der auch die beiden wieder aufgelegten Alben «Chausseestraße 131» (1968) und «Warte nicht auf beßre Zeiten» (1973) gehören.

Annett Louisan, Ina Müller und Alligatoah

Das Coveralbum sei eine Idee seiner Frau Pamela gewesen, sagt Biermann. Mit der Auswahl der Lieder habe er selbst nichts zu tun gehabt. Das habe Clouds-Hill-Musikverleger Johann Scheerer gemacht. Der Sohn des Literaturwissenschaftlers Jan Philipp Reemtsma hat die Rechte an Biermanns Werk gerade allumfassend akquiriert, wie das Label mitteilt.

Gesungen werden die Lieder unter anderem von Annett Louisan, Ina Müller, Meret Becker, Lina Maly und Alligatoah. Letzterer interpretiert das Lied «Der Hugenottenfriedhof». Biermann sang es auf seinem berühmten Köln-Konzert am 13. November 1976, das seine Ausbürgerung aus der DDR zur Folge hatte.

Am 13. November, genau 38 Jahre nach dem Konzert in Köln, wird Biermann wieder auf der Bühne stehen, zusammen mit zahlreichen Interpreten des Coveralbums im Hamburger Thalia-Theater.