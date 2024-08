Künftig mit Pinion MGU – Riese & Müller Delite5/Homage5

Anzeige

SP-X/Mühltal. Riese & Müller hat seine Pedelec-Baureihe Delite/Homage technisch aufgewertet. Wichtigste Neuerung ist der MGU-Antrieb von Pinion. Damit kommt das vollgefederte E-Bike Anfang 2025 auf die Straße.

Zum Modelljahr 2025 fährt das Delite 5 GT mit Pinions MGU vor Foto: Riese & Müller

Delite5 oder Homage5 heißt die Neuauflage, die sich unter anderem durch eine neue Rahmengeometrie und eine neue Kinematik auszeichnet. Die Änderungen sollen laut Riese & Müller für ein direkteres Fahrverhalten sorgen. Dank Fox-Federelementen mit 4,5 Zentimetern Federweg vorne und 12 Zentimetern Federweg hinten soll das E-Bike auch auf schwierigem Untergrund eine gute Figur machen.

Das Tiefeinsteiger-Pendant des Delite5 heißt Homage5 Foto: Riese & Müller

Zur Ausstattung gehören Vier-Kolben-Bremsen von TRP, ein Supernova-Lichtsystem sowie das R&M-eigene Konnektivitätspaket RX Chip mit GPS-Ortungstechnik. Außerdem gibt es eine Vario-Sattelstütze, mit der sich der Sattel per Knopfdruck in der Höhe verstellen lässt. Neben einem 1,3 Zoll großem Farbdisplay ist optional auch das 3,5 Zoll große Comfort-Display als Anzeige- und Bedieneinheit des E-Antriebs verfügbar.

Dieses kann auf eine Schaltung am Hinterrad verzichten, da die Motor Gearbox Unit Elektromotor und 12-Gang-Schaltung in einem Gehäuse vereint. Die Gänge werden elektronisch per Knopfdruck gewechselt. Alternativ will Riese & Müller die MGU auch mit Vollautomatik anbieten. Der Motor liefert 85 Newtonmeter, die Spreizung der Schaltung liegt bei 600 Prozent. Im Unterrohr sitzt ein 800-Wh-Akku. Alternativ zur 25 km/h-Version soll es auch S-Pedelec-Varianten mit MGU geben, bei denen der E-Motor bis 45 km/h unterstützt.

Delite und Homage waren schon immer hochpreisig. Das gilt auch für die Neuauflage mit MGU. Bei rund 8.400 Euro soll es jetzt losgehen.

Mario Hommen/SP-X