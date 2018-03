Aus unserem Archiv

Hamburg

Nach den Millionen-Spende aus der Hotelbranche, geht die FDP in die Offensive. Der Fraktionschef im Kieler Landtag, Wolfgang Kubicki, verwahrte sich im «Hamburger Abendblatt» gegen Vorwürfe, die FDP sei eine Klientelpartei. Die Maßnahme für das Hotelgewerbe sei seit 2007 Beschlusslage der FDP, so Kubicki. Die Millionen-Spende hat die FDP in die Kritik gebracht, weil die Zuwendung vor dem Beschluss der Mehrwertsteuer-Senkung für Hotelübernachtungen erfolgte.