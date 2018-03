Krokusse können nach Blüte umgesetzt werden

Die Sonne scheint und die Krokusse schießen aus dem Boden. Um Platz für die Sommerbepflanzung zu machen, kann man Krokusse nach der Blüte umsetzten, damit sie im nächsten Jahr an einem anderen Standort blühen.

Solange Krokusse blühen, sollten sie nicht umgesetzt werden. Nach der Blüte können die Zwiebeln aber ausgegraben und im Herbst neu eingesetzt werden.

Foto: Franziska Koark – DPA

Der beste Zeitpunkt zum Umsetzen der Krokusse ist nach der Blüte, erläutert das Blumenbüro Holland in Düsseldorf. Zunächst werden nur die welken und eingetrockneten Blätter abgeschnitten. Das restliche Grün bleibe aber noch stehen, da sich der Krokus Reservestoffe aus den verbleibenden Blättern zieht. Ziehen sich diese Blätter in die Zwiebel zurück, kann sie aus der Erde geholt werden. Die Erdreste werden entfernt und die Knolle dann kühl und trocken gelagert.

Im Herbst werden die Krokuszwiebeln an ihren neuen Standort gesetzt. Dabei gilt es laut den Pflanzenexperten lediglich zu beachten, dass der Boden wasserdurchlässig ist, um Staunässe zu vermeiden. Gewässert werden müsse nicht extra, weil die Zwiebel an sich sowie der Herbstboden viel Feuchtigkeit besitzen. Das Umpflanzen bietet sich gerade für Terrassenbeete und Balkonkästen an, die für den Sommer neu bepflanzt werden können.