Kroatien mit Elfmeter-Sieg über Dänemark ins WM-Viertelfinale

Nischni Nowgorod (dpa) – Kroatien steht bei der Fußball-WM in Russland erstmals seit 1998 wieder im Viertelfinale. Die Kroaten gewannen am Abend im Achtelfinale 3:2 im Elfmeterschießen gegen Dänemark und spielen damit am Samstag gegen Russland. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.