Kritik an EM-Zuschauerplänen – UEFA verweist auf Behörden

Bundesinnenminister Horst Seehofer ist der nächste Politiker, der die Zuschauermassen im Londoner Wembley-Stadion kritisch sieht. Er appelliert an die UEFA. Die hält an ihren Plänen fest.

Berlin (dpa). Die Kritik an der Europäischen Fußball-Union in der Diskussion um die Zuschauerzulassung bei der derzeit laufenden Europameisterschaft hält an.

Er halte die Position der UEFA für „absolut verantwortungslos“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Die UEFA verweist bei der Entscheidung über die genaue Anzahl der zugelassenen Zuschauer bei den EM-Partien derweil weiter auf die lokalen Behörden. Und die machen für die Fußballspiele im Londoner Wembley-Stadion bei weitem keine Ausnahme.

„Wir alle wissen, dass die Kontaktvermeidung und bestimmte Hygienevorschriften unabdingbar sind, um die Infektionen eines Tages zu überwinden“, sagte Seehofer bei der Bundespressekonferenz in Berlin. Wenn man aber die Bilder sehe von „Menschen, die sehr dicht aufeinander sind“ und „Erfolge feiern mit großen Umarmungen“, sei „vorgezeichnet, dass dies das Infektionsgeschehen befördert“.

Delta-Variante breitet sich aus

Bei der 0:2-Niederlage der deutschen Nationalelf im EM-Achtelfinale gegen England am Dienstag waren 41.973 Zuschauer im Wembley-Stadion. Für die Halbfinals und das Endspiel im Londoner Fußball-Tempel sollen sogar 60.000 Zuschauer zugelassen werden. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder stiegen, ist der Schritt umstritten. Er könne „nur an die UEFA appellieren, es nicht auf die örtlichen Gesundheitsbehörden abzuschieben“, sagte Seehofer. „Ein Sportverband sollte schon klar erklären: Wir wollen das nicht, wir reduzieren die Zuschauerzahl.“ Der Kommerz dürfe „nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen“.

Vor Seehofer hatten sich schon Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sehr kritisch zur großflächigen Fan-Rückkehr in die Stadien geäußert. Die UEFA hält aber unbeirrt an ihren Zuschauerplänen fest. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien an jedem Spielort vollständig mit den Regularien der zuständigen lokalen Gesundheitsbehörden abgestimmt, teilte sie am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die finale Entscheidung über die Anzahl der zugelassenen Zuschauer bei den Spielen und die Einreisebestimmungen liege im Verantwortungsbereich der lokalen Behörden – die UEFA folge diesen.

„Es ist nicht völlig auszuschließen, dass Veranstaltungen und Versammlungen letztlich zu einer lokalen Erhöhung der Fallzahlen führen könnten“, sagte der medizinische Berater des Verbands, Daniel Koch. „Aber dies würde nicht nur für Fußballspiele gelten, sondern auch für alle Situationen, die nun im Rahmen der von den zuständigen örtlichen Behörden beschlossenen Lockerungsmaßnahmen erlaubt sind.“ Die europaweiten Impfkampagnen und Grenzkontrollen würden „dazu beitragen, dass in Europa keine neue große Welle startet und die jeweiligen Gesundheitssysteme unter Druck setzt, wie dies bei den vorherigen Infektionswellen der Fall war“.

Corona-Fälle in Schottland

Zahlen aus Schottland bekräftigten zuletzt die Sorgen mit Blick auf die Ansteckungsgefahr. Knapp 2000 Corona-Fälle lassen sich nach offiziellen Angaben dort mit EM-Spielen in Verbindung bringen. Auch in St. Petersburg, wo am Freitag das Viertelfinale zwischen Spanien und der Schweiz ausgetragen wird, spitzt sich die Lage zu. Dennoch sollen 50 Prozent der mehr als 60 000 Plätze beim letzten Turnierspiel im Stadion in der russischen Hafenstadt besetzt werden.

Auch bei anderen Sportevents kehren die Zuschauer in Scharen zurück. Beim Tennis-Turnier in Wimbledon sind pro Tag rund 20.000 Fans auf der Anlage zugelassen, bei den Finals (10. und 11. Juli) darf der Centre Court sogar voll besetzt werden. Zum Formel-1-Rennen in Silverstone am 18. Juli sollen 140.000 Zuschauer zugelassen werden. Die (Teil-)Zulassung der Fans bei diesen Wettkämpfen gehört zu einem Testprogramm der Regierung, mit dem die Ausbreitung des Virus bei Großveranstaltungen in Großbritannien untersucht werden soll.

