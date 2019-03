Am Finaltag der Players Championship geht bei Martin Kaymer nichts. Die Krise bei Deutschlands Top-Golfer geht weiter – ausgerechnet vor dem Masters. Den Triumph in Florida genießt ein Nordire. Sein Erfolgsrezept könnte vielleicht auch für Kaymer taugen.

Ponte Vedra Beach (dpa) - Martin Kaymer schob Frust in Florida - an einem Ort, an dem Deutschlands bester Golfprofi vor fünf Jahren einen seiner größten Triumphe feierte.Im TPC Sawgrass ...