Kreuzfahrtschiffe versammeln sich im Hamburger Hafen

Staraufgebot der Luxusliner im Hamburger Hafen. Sieben Kreuzfahrtschiffe auf einmal bekommen Besucher bei den Hamburg Cruise Days vom 17. bis 19. August zu sehen.

Kreuzfahrtfans können sich vom 17. bis 19. August an Informationsständen über die «Aidamar» informieren.

Foto: Carmen Jaspersen – DPA

Den Hamburger Hafen laufen dann unter anderem der Luxusliner «Queen Mary 2», die «Aidamar» und die «Deutschland» an, wie das Tourismusbüro der Stadt mitteilt. Am Freitagabend (17. August) ist eine Flotte von Partyschiffen auf der Elbe unterwegs. Bei einer Parade am Samstagabend (18. August) fahren fünf der sieben Luxusliner in Begleitung einer Schiffsflotte auf dem Fluss.

Zu Lande sind Themeninseln für Kinder geplant. Außerdem gibt es einen Markt und Bühnenaufführungen. An Informationsständen können sich Besucher über die Luxusliner informieren. Ein Besuch auf den Kreuzfahrtschiffen ist aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.