Das Kreuzfahrtschiff «Disney Dream» läuft am Morgen in den Hafen von Hamburg ein. Laut dem Kreuzfahrtterminaltreiber Cruise Gate Hamburg (CGH) läuft das Schiff erstmals anlässlich einer Reise den Hafen an. (zu dpa: «Kreuzfahrtschiff «Disney Dream» in Hamburg angekommen») Foto: Bodo Marks/DPA