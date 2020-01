Kreuzbandriss: Skirennfahrerin Schmotz fällt lange aus

Zagreb (dpa)

Zagreb (dpa). Die deutsche Skirennfahrerin Marlene Schmotz hat erneut einen Kreuzbandriss erlitten und fällt wieder lange aus. Die 25 Jahre alte Oberbayerin zog sich die Blessur im rechten Knie bei ihrem Sturz im Slalom von Zagreb zu.

Eine Untersuchung in München ergab einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes im rechten Knie, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. Noch in dieser Woche soll die Sportlerin, die bis zu ihrem Unfall in Kroatien eine starke Saison gezeigt hatte, operiert werden.

Kreuzbandrisse ziehen normalerweise Zwangspausen von etlichen Monaten nach sich, die Weltcup-Saison ist für Schmotz damit vorzeitig beendet. Wann mit einem Comeback für den kommenden WM-Winter zu rechnen sei, kann erst nach der OP prognostiziert werden.

Die Technikerin hatte sich im Herbst 2017 schon das Kreuzband im linken Knie gerissen. Nach einer Aufbau-Saison 2018/19 präsentierte sie sich zuletzt in guter Form: Im Riesenslalom von Courchevel fuhr sie auf Rang neun, beim Slalom von Lienz vor Silvester auf Rang elf.