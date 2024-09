Dresden

Landtagswahl Sachsen

Kretschmer: Minderheitsregierung keine Option in Sachsen

Von dpa

i Michael Kretschmer (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, spricht bei der Pressekonferenz der Bundes CDU nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. (zu dpa: «Kretschmer: Minderheitsregierung keine Option in Sachsen») Foto: Michael Kappeler/DPA

Nach der Landtagswahl in Sachsen deuten sich schwierige Gespräche für eine Koalition an. Klar ist: Ministerpräsident Kretschmer will eine Mehrheit. Sollte das scheitern, gibt es nur einen Weg.