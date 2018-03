Kremlchef Putin verspricht visafreie WM 2018

Als Gastgeber der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat Kremlchef Wladimir Putin den Fans und allen Beteiligten einen visafreien Aufenthalt in Aussicht gestellt.

Russlands Präsident Wladimir Putin stellt eine visafreie WM in Aussicht.

Foto: Walter Bieri – DPA

«Solch einen Fall hat es in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften noch nie gegeben», sagte Putin in einem am 11. Juli veröffentlichen Interview unter anderem der russischen Staatsagentur Itar-Tass.

Auch im Vorfeld gelte diese Regelung für diejenigen, die bei der Organisation helfen. «Und während der Spiele nicht nur für die offiziellen Teilnehmer: die Sportler, die Schiedsrichter, die Trainer und andere, sondern auch die Fans können ohne Visum einreisen», sagte Putin vor seiner Teilnahme am WM-Finale am Sonntag in Brasilien.

Russland steht bei Touristen in der Kritik für aufwendige und teure Visa-Antragsverfahren. Für die Einreise dürfte 2018 eine Akkreditierung oder ein Ticket ausreichen. Die Fußball-WM in Russland wird vom 8. Juni bis 8. Juli 2018 in zwölf Stadien und elf Orten des größten Landes der Erde mit seinen elf Zeitzonen geplant.