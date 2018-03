Kreisliga Ost 1: Joker Krasniqi trifft vierfach

Kein Teaser vorhanden

Voller Einsatz im Derby: Der Waldlaubersheimer Torschütze Björn Bretz (rotes Trikot) versucht, das Spielgerät vor seinen Kontrahenten von der SG Soonwald abzuschirmen. Das Lokalduell endete 2:2.

Foto: Klaus Castor

TuS Gutenberg – FSV Bretzenheim II 4:1 (0:1). Aufgrund einer starken Leistung nach der Pause siegten die Gutenberger verdient. "Bretzenheim war in der ersten Hälfte sehr präsent", berichtete TuS-Trainer Marco Enkler. Sebastian Wald brachte die FSV-Reserve in Führung (30.). Im zweiten Abschnitt wurde der Druck der Gastgeber immer größer. Innerhalb der letzten 20 Minuten fielen die siegbringenden Treffer. Alexander Federl (70.), Orion Dibra (78.), Danny Enkler (83.) und Valon Keroli (90.) hatten Grund zum Jubeln.

TuS Hackenheim II – SG Adler Winzenheim 4:3 (0:1). Den besseren Start erwischte zunächst die SG. Sam Brobeck (30.) und Richard Schäfer (55.) ließen die Winzenheimer auf einen Erfolg hoffen. Doch dann kam der große Auftritt von Bislim Krasniqi. Nachdem er für Christian Tuschner eingewechselt worden war, gelang dem Joker ein Viererpack (68., 74., 78., 80.). Jason Ayikoe machte es noch einmal spannend (89.). Doch schlussendlich blieb es beim Erfolg für den Aufsteiger.

SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim – SV Norheim 9:1 (8:1). Michael Hirsch war hochzufrieden. "Genauso, wie wir es uns vorgestellt haben", sagte der Trainer der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim. Seine Formation legte ein Riesentempo vor und lag schon zur Halbzeit uneinholbar vorne. Allerdings präsentierten sich die Norheimer trotz des aussichtslosen Rückstandes sehr fair. Die Tore: 1:0 Markus Hirsch, 2:0 Patrick Kura, 3:0 Jan-Niklas Mückenhoff, 4:0, 5:0 und 6:0 Kura, 7:0 und 8:0 Rui Tofes, 8:1 Moritz Gallon, 9:1 Daniel Böhmer.

SG Guldental II – SG Volxheim/Badenheim 3:0 (0:0). Die Guldentaler Zweite bestimmte das Geschehen von Beginn an. "Wir waren klar die bessere Mannschaft. Schon vor der Pause hätten wir führen müssen", berichtete Spielertrainer Daniel Best, der "fünf Lattenschüsse" seiner Schützlinge notiert hatte. In den zweiten 45 Minuten fielen die Tore zwangsweise. Daniel Schwanke und Tobias Jung (2) sorgten für einen mehr als ordentlichen Saisonauftakt.

SV Waldlaubersheim – SG Soonwald 2:2 (1:0). Zwei Minuten vor Schluss gab der SV den Sieg noch aus der Hand. Marvin Richter glich für die SG Soonwald aus. Zuvor hatten die Waldlaubersheimer genügend Chancen gehabt, um die Begegnung vorzeitig zu entscheiden. "Das hat sich dann gerächt", so Friedel Konrad, Vorsitzender der Heimischen. Markus Krupp besorgte das 1:0 (29.). Soonwald-Kicker Michael Vosskühler machte es kurz nach Wiederanpfiff wie einst Mario Basler und glich mit einer direkt verwandelten Ecke aus (48.). Das 2:1 (70.) war auf das Konto von Björn Bretz gegangen. "Die SG stand defensiv. Es war schwer, da durchzukommen", berichtete Konrad. Lukas Erbelding