Brüssel

Kreise: May nimmt EU-Angebot für Brexit-Aufschub grundsätzlich an

Brüssel (dpa). Die britische Premierministerin Theresa May hat das EU-Angebot zur Brexit-Verschiebung bis zum 31. Oktober grundsätzlich akzeptiert. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in der Nacht zum Donnerstag aus Diplomatenkreisen in Brüssel.