Polizeibeamte und Rettungsdienst stehen vor dem Cinemaxx-Kino in der Krefelder Innenstadt. Im Foyer eines großen Kinos am Hauptbahnhof in Krefeld hat die Polizei einen Verdächtigen niedergeschossen. An drei Stellen in der Stadt habe es Brände gegeben, die mutmaßlich der Verdächtige verursacht habe. (zu dpa: «Krefeld: Versuchte Brandstiftung - kein Hinweis auf Anschlag») Foto: Christoph Reichwein/DPA